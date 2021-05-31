KBÜ ile Somali Hormuud Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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KBÜ ile Somali Hormuud Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

KBÜ ile Somali Hormuud Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Prof. Dr. Guled, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan üniversitelerinde bilgisayar, inşaat, elektrik elektronik, jeoloji mühendislikleri ile edebiyat, iktisat, iletişim ve ilahiyat gibi sosyal alanlarda eğitim verdiklerini söyledi.

Somali'de uzun zamandır iç savaş olduğunu belirten Guled, "Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz ülkemize dönüp ülkemizi ayağa kaldıracaktır. Kardeşliğimiz sonsuz. Bizi ağırlamanızdan dolayı çok mutlu olduk. Bu desteğiniz unutulmaz. İki ülke arasında Osmanlı döneminden başlayan geçmişimiz, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi ziyaretiyle bu bağlantı eğitim ve ticari gibi alanlarda yeniden güçlendi." diye konuştu.

"Türkiye'de en fazla Somalili öğrenci Karabük Üniversitesinde bulunuyor"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat da KBÜ'nün Türkiye'de en çok yabancı öğrenci bulunan bir üniversite olduğunu ifade etti.

KBÜ'nün dünya sıralamalarında ilk 1000'de yer aldığını dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz genç bir üniversite olmasına karşın köklü üniversiteler kadar güçlü. Mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında eğitim veriyoruz. Lisans ve lisansüstü eğitim konularında her türlü desteği sağlamaya hazırız. Türkiye'de en fazla Somalili öğrenci Karabük Üniversitesinde bulunuyor. Bin civarında Somalili öğrencimiz var. Somali, bizim için çok değerli bir ülke."

Daha sonra iki rektör, akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak öğretim, çalıştaylar veya konferanslara ortak katılım, öğrenci hareketliliği ve olası öğrenci değişimi, yurt dışında eğitim programlarına öğrenci katılımı konularında iş birliği protokolü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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