'Kazlıçeşme Sanat' 2022 sezonunu İsmet Yedikardeş'in FORMREFORM sergisiyle açtı

MARDİN (DHA) - Kazlıçeşme Sanat 2022 sezonu, İsmet Yedikardeş'in 'FORMREFORM' Retrospektif Sergisi ile açtı. Retrospektifte sanatçı Yedikardeş'in; birçoğu daha önce hiç sergilenmemiş seramik, resim, heykel gibi farklı disiplindeki eserleri sanatseverlerle buluştu.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile dün akşam gerçekleştirdi. Sergide sanatçının hayatı boyunca yaptığı eserler sergilenirken farklı dönemlerden birçok eseri ilk kez Kazlıçeşme Sanat'ta yer aldı. Ayrıca sergide, sanatçının çocukluk döneminde babasının çömlek hanesinde seramikle buluştuğu döneme ait fotoğrafları, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi dönemi koleksiyonu, sanat hayatının önemli kesitleri ve biyografi bölümleri yer alıyor.

Saat 19.00'da gerçekleşen sergi açılışına; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçı İsmet Yedikardeş, serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin kapısı 6 Mart'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

"FORMREFORM" RETROSPEKTİF SERGİSİ 4 SERİDEN OLUŞUYOR

Figüratif seramik ve heykel çalışmaların yer aldığı 'Öze Dönüş Serisi'nde sanatçının son dönemlerde yaptığı ve daha önce hiç sergilenmemiş 14 eseri bulunuyor. Retrospektifin ikinci bölümü olan 'İlk ve Son Serisi'nde ise Yedikardeş'in deri üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan önemli başyapıtları yer alıyor.' Mardin Resimleri Serisi', sanatçının kendisine Mardin konulu yeni bir dünya yarattığı eserlerden oluşuyor.

Retrospektifin son bölümü olan 'Sultanlar Serisi' İsmet Yedikardeş'in medeniyet değerlerine bir vefa olarak yaptığı Osmanlı Sultanları portrelerinden seçilen 10 eser, ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Serinin tamamında 36 Osmanlı padişahı; portresi, tuğrası ve yaptırdığı mimari eserlerden biri ile resmediliyor.

"DOĞDUĞU TOPRAKLAR, ONU HER ZAMAN TAKİP ETTİ"

Sergideki eserleri tek tek inceleyen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sergiyi açtıklarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İsmet Yedikardeş'in dünyaca ün yapmış sanatçı olduğuna değinen Başkan Arısoy, "Bilindiği üzere seramik eserleriyle de ün yapmıştır. Biz de burada onun ömrü boyunca yaptığı tüm eserleri sergiledik. Yedikardeş, Mardin'de doğup büyüyen zanaatkar bir ailenin çocuğudur. Bu yüzden ne kadar dünyaya açılırsa açılsın eserleri Mardin'den kopmamıştır. Doğduğu topraklar onu her zaman takip etti. Ben bu akşam en çok seramik eserlerden etkilendim. Nerede görülse bu eserlerin İsmet Yedikardeş'in olduğu fark edilebilir" açıklamasını yaptı.

"50 YILLIK BİR MAZİYİ SUNDUK"

Eserlerini insanlarla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sanatçı İsmet Yedikardeş ise "Bu sergi benim, 1958'den bu yana seramik, heykel, deri üzerinde soyutlar üzerine çalıştığım eserlerin sergisidir. Yani burada 50 yıllık mazinin kesitini sunmaya çalıştım. Bu eserlerimde insanları, toraktan geliş ve toprağa dönüş formatıyla düşündürmeye vesile olduk. Ayrıca Mardin eserlerimle şu ana kadar Mardin'i her zaman dünyaya tanıtmaya çalıştım. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında. Allah'a şükür bunun katkısı oldu ve Mardin'i ziyaret edenlerin sayısı da arttı" dedi.

Eserlerimde sultanlara da yer verdiğine değinen Yedikardeş sözlerini, "Çünkü onlara vefa borcum vardı. Bizi diğer devletler gibi asimile etmediler. Onlara da bu borcu ödedim. Sağlığım oldukça Allah ömür verdikçe ben de eser vermeye devam edeceğim. İnsanlara güzel şeyler bırakmak istiyorum" şeklinde sonlandırdı.