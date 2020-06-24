Kazım Koyuncu'nun 15. ölüm yıldönümünde ailesi pandemi nedeniyle anma programı istemiyor
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Kazım Koyuncu'nun 15. ölüm yıldönümünde ailesi pandemi nedeniyle anma programı istemiyor

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun ailesi ölümünün 15. yılında Korona virüs salgını ve pandemi süreci nedeniyle anma töreni istemedi.

Kazım Koyuncu'nun 15. ölüm yıldönümünde ailesi pandemi nedeniyle anma programı istemiyor
24.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:07

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun ailesi ölümünün 15. yılında Korona virüs salgını ve pandemi süreci nedeniyle anma töreni istemedi.

33 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu için her yıl, 25 Haziran tarihinde Artvin'in Hopa ilçesi Yeşilköy köyünde anma programı düzenleniyordu. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Koyuncu'nun ailesi bu yıl anma programı istemediğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan ailesi, "Her birimizin kendi heybesinde biriktirdiği kadarınca değiştiği ve bununla beraber kolektif bir dönüşüme tanıklık ettiğimiz bir yıl 2020. Biz, Koyuncu ailesi ve siz, Kazım Koyuncu'ya kıymet verenler; şimdi bir farklılığı beraber yaşayacağız. Onun bu dünyadan göçünün on beşinci senesinde, her sene olduğu gibi, onu sonsuza dek bağrına basmış Pançol'da ona olan özlemimizi, ona olan sevgimizi, onsuzluğun acısını paylaşmak için omuz omuza durmayacağız. Bir araya gelmek, beraber ağlamak, birlikte ritüellerimiz her daim iyileştirici olmuştur. Ancak bu kez bir araya gelişimizin hepimizi tehlikeye atabilecek olmasından sebep anmanın topluca yapılmasına razı olamadık. Her şeyden öte insana hürmet eden Kazım Koyuncu tek bir kişinin bütüne nasıl bağlı olduğunu derinden hissetmiş biriydi. Hepimizin Kazım Koyuncu'yu anlama ve sevme biçimi farklı olabilir/ olmuştur, bu nedenle dileyen kendi anma şeklini oluşturmakta özgürdür. 25 Haziran'da gökyüzüne bakıp gülümsemek, bir çocukla oynamak, onun için masanıza bir tabak eklemek, bir mum yakmak, en sevdiği şarkısını dinlemek, ona dair anılarınızı düşünmek, "kumral bir çocuğun yaz öyküsü" başlıklı bir yazı yazmak belki, bir resim çizmek, fotoğrafına bakıp belki sohbet etmek... Onun anısını ne şekilde onurlandırmak isterseniz... Tüm bunları ayrı mekanlarda olsak dahi kolektif olarak hissedeceğimize, onun da isteyeceği gibi fiziki mesafelerden bağımsız ruhen dayanışma içinde olacağımıza eminiz. Sevgiyle ve barışla kalın" ifadelerine ver verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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