Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

12.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:54

KAYSERİ'de geçen yıl Temmuz ayında Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda bulunan 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzman antropologlar tarafından temizleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 2018 yılının Eylül ayında Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Aynı bölgede geçen yıl Temmuz ayındaki kazılarda ise, zürafa kafatası bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kurtarma kazıları neticesinde 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası alçı ceket yöntemiyle topraktan çıkarıldı. Temizlenmesi için Kayseri Bilim Merkezi'ne getirilen zürafa kafatası, yapılan çalışma ile önce alçıdan arındırıldı. Büyüklüğü ile dikkat çeken zürafa kafatasının şu ana kadar yüzde 60'ı temizlendi.

'KORUNMA DURUMU ÇOK İYİ'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, zürafa kafatasının 7,5 milyon yıllık geçmişi ile önemli bir tür olduğunu söyleyerek, "Taşhan bölgesinde yaptığımız kazılarda zürafaya ait kafatasını bulduk. Kafatasına zarar gelmemesi için alçı ceket yöntemi uyguladık. Fosili laboratuvar ortamına getirdik. Kafatasının 7,5 milyon yıllık olmasına rağmen korunma durumu çok iyi. Kafatasında herhangi noksanlık ve kırıklık yok. 25 gündür zürafa kafatasının konservasyon işlerini yapıyoruz. Fosilin tanımlanması, incelenmesi laboratuvar ortamında yapılıyor" dedi. Öte yandan, fosilin 2 ay içinde temizlenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

Kaynak: DHA