Kazdağları'nda mahsur kalan 17 asker ile 4 belediye işçisi 16 saat sonra kurtarıldı (6)

KAZDAĞLARI'NDA MAHSUR KALAN İŞÇİLER O ANLARI ANLATTI

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda Sarıkız yakınlarındaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda 17 askeri personel ile birlikte 16 saat mahsur kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait dozer, kepçe ve greyderde görevli 4 belediye personeli sağlık kontrolünün ardından aileleriyle buluştu. DHA'ya mahsur kaldıkları süre içerisinde yaşadıklarını anlatan belediye çalışanlarından dozer operatörü Mehmet Terzioğlu, dün saat 19.00 sıralarında tipi nedeniyle görüş alanının tamamen kapanacağını ve mahsur kalacaklarını anladıklarını, bunun için telefonun çektiği bir bölgede araçların park edebileceği bir genişletme çalışması yaptığını söyledi. Terzioğlu, tüm araçların bölgeye toplandığını, aralarındaki irtibatın da kesilmediğini belirtti.

Yapılan kontrollerinin ardından herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirlenen işçiler, evlerine döndü.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),