Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kazdağları'nda kar çileye döndü Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülerin çilesi haline geldi.

BALIKESİR (İHA) - Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda kar çileye döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülerin çilesi haline geldi. Balıkesir Edremit-Çanakkale Yenice kara yolunda meydana gelen buzlanmalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde Havran'ın Hanlar mevkii bölgesinde etkili olarak başlayan kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde Deveboynu rampalarında buzlanma meydana geldi. Buzlanan rampaları çıkmakta zorluk çeken araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle ağır tonajlı araçlar rampaların çıkamayınca trafikte tıkanmalar meydana geldi. Bazı sürücüler ise araçlarının buzlanan yolda kayması sonucu ilerleyemedi. Bazı araçların ise kayarak yol dışına çıktığı gözlendi. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen sürücüler yolun bir an önce tuzlanmasını istediler. Bölgede yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla yağması bekleniyor.

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri

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