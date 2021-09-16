Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 11. bölüm saat kaçta? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 11. bölüm saat kaçta? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 11. bölüm saat kaçta? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 11. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk bölüm bugün mü, Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şimal, Nazlı'nın hamile olduğunu duyunca deliye döner. Ancak Nazlı, hamile olmadığını ve Civan'ın, babasına mahcup olmasın diye kendisine yardım ettiğini anlatınca ona inanır. Zira Şimal'in gözünde Nazlı'nın yalan söylemesi için bir neden yoktur… Yine de Civan'a güvenmiyordur. İçinde hala bazı şüpheler kalsa da önceliği başkadır; doktorda hamileymiş gibi davranıp, Civan'a istemeden de olsa yardım etmiş olmak hiç hoşuna gitmiyordur.

Bunu, ailelerin gözünde yalancı konumuna düşmemek ve onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmamak için yapmıştır. Ancak, Civan'ın böyle bir yalanla şirketi almasına da asla izin vermeyecek, Civan o koltuğa oturamadan ne yapıp edip kendisini düşük yapmış ve bebeğini kaybetmiş gibi gösterecektir. Bunu inandırıcı bir şekilde yapmak ve Civan'ı gafil avlamak için bir plan yapar. Fakat Civan onun planını çözüp hemen karşı atak yapmak için harekete geçer. Bu da yetmezmiş gibi Şimal, kendini gerçekleşmesinden en çok korktuğu durumun içinde bulur. Söyledikleri bütün yalanları herkesin öğrenmesi artık an meselesidir…

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Şimal, Tahsin'in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Tahsin onun düşündüğü gibi bir tepki vermez. Bu çirkin yalandan Şimal'i değil oğlunu sorumlu tutuyordur. Ve Şimal'e kendisiyle birlikte hareket edip Civan'a iyi bir ders vermek için bir teklifte bulunur. Onlar gizli planlarını uygulamaya hazırlanırken, bütün bunlardan habersiz olan Civan'ın ise bambaşka bir gündemi vardır… Civan, Şimal'e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır. Tam Şimal'e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal'in Tahsin'le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Üstelik onun Şimal'e aşık olduğunu anlayan biri daha vardır ve bu kişi Nazlı'dan başkası değildir. Civan, Şimal'in kendisini oyuna getirmesinin kızgınlığı ile ona olan hisleri arasında cebelleşirken artık Civan'ı kaybettiğinden emin olan Nazlı ise aradan sessiz sedasız çekilmemeye kararlıdır… Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 11. bölüm saat kaçta? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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