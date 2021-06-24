Kazara Aşk Şimal kimdir? Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli?
Star TV ekranlarına yepyeni bir yaz dizisi geliyor. Kazara Aşk dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Kazara Aşk Şimal kimdir? Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
Yeni Yaz dizilerinden olan Kazara Aşk, sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyecek. Star TV ekranlarının yeni dizisi Kazara Aşk 'ın başrollerinde Sude Zülal Güler ve Ümit Kantarcılar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin Şimal'i merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk Şimal kimdir? Sude Zülal Güler kim, kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
KAZARA AŞK ŞİMAL KİMDİR?
Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın Şimal karakterine başarılı genç oyuncu Sude Zülal Güler hayat veriyor. Şimal, üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız rolünde.
SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?
Doğum Tarihi: 25 Ağustos 2001
Kaç yaşında: 20
Nereli: İstanbul
Meslek: Oyuncu
Sude Zülal Güler,25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, şu anda Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ta Şimal karakterine hayat veriyor.
Rol Aldığı Film ve Diziler
Sinema
- 2018 Keşif Esma Başrol Oyuncusu
Dizi
- 2015 Mayıs KraliçesiPınar
- 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Ayşe Sultan Yardımcı Oyuncu
- 2017 İsimsizler Biruske Yardımcı Oyuncu
- 2020 Şeref Sözü İsra Adabeyli Başrol Oyuncusu
- 2021- Kazara Aşk Şimal Başrol Oyuncusu
İnternet
- 2021 Öğrenci Evi Esra Başrol Oyuncusu