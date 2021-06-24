Kazara Aşk hangi gün başlıyor? Kazara Aşk hangi kanalda, saat kaçta?

Star TV ekranlarına yepyeni bir yaz dizisi geliyor. Kazara Aşk dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk hangi gün başlıyor? Kazara Aşk hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

Yeni Yaz dizilerinden olan Kazara Aşk, sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyecek. Star TV ekranlarının yeni dizisi Kazara Aşk 'ın başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşkdizisinin hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk hangi gün başlıyor? Kazara Aşk hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

KAZARA AŞK HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Koliba Film yapımı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın yönetmen koltuğunsa Sadullah Çelen bulunuyor. Bekir Baran Sıtkı ve Ranan Mamatlıoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizinin ilk bölümü bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

KAZARA AŞK HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 24 Haziran Perşembe (bugün) saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

KAZAR AŞK KONUSU NEDİR?

Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde;

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunun devamı ise şöyledir;