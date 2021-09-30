Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 13. final bölümü canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu? Kazara Aşk final bölümü izle!

Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk, Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında 13. bölümüyle izleyiciyle buluşacak Kazara Aşk, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 13. yeni bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu? Star TV Kazara Aşk yeni bölüm canlı izle!

KAZARA AŞK CANLI İZLE!

KAZARA AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazara Aşk hafta içi her Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak.

KAZARA AŞK KONUSU NE?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kazara Aşk yeni bölüm fragman "Final " ibaresi ile yayınlandı. Dizi bugün 30 Eylül final bölümü ile ekranlara gelecek.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan'ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan'ın herkesi ve özellikle Şimal'i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal'e aşkı arasında sıkışıp kalır.

Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan'a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?.."

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZA AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul'da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin'den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan'ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan'la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal'in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir 'kaza' ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı 'bir yalan', hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal'in yolu Civan ile kesişir.

Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin'e ve annesi Neval'e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan'a kaptıracaktır.

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır….

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

Çağdaş Tekin - Levent

Nermin Aslan - Demet

Nalan Örgüt - Meryem

Gizem Kandemir Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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