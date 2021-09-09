Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 10. yeni bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu?

Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk yeni bölümüyle bugün ekranlara geliyor. Kazara Aşk 10. bölümüyle bugün Star TV'de canlı olarak yayınlanacak. Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 10. yeni bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu? Kazara Aşk full HD izleme linki! Kazara Aşk gelecek bölümde neler olacak? Kazara Aşk yeni bölüm canlı izle! Star TV canlı izle! Kazara Aşk 10. bölüm izle!

Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk, Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında 10. bölümüyle izleyiciyle buluşacak Kazara Aşk, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Kazara Aşk canlı izle! Star TV Kazara Aşk 10. yeni bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde ne oldu? Star TV Kazara Aşk yeni bölüm canlı izle!

KAZARA AŞK CANLI İZLE!

KAZARA AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazara Aşk hafta içi her Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak.

KAZARA AŞK KONUSU NE?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağlar. O, ailesini ve Tahsin beyleri çok üzmeden bu hamilelik yalanını nasıl sona erdireceğini düşünürken, Civan ise söylediği bu yalanın doğurduğu başka dertlerle uğraşmak zorunda kalır. Çünkü Nazlı'nın babası Haldun şirkete yaptığı ani ziyaret sonrası duyduklarından dolayı Nazlı'yı hamile zannediyordur.

Civan, Haldun gerçekleri anlamasın diye uğraşırken, bir yandan da Şimal'in hamile olduğunu zanneden Nazlı'yı sakinleştirmeye çalışır. Üstelik Şimal'in de yalanı ortaya çıkarmayacağından emin olması gerekiyordur. Bütün bunlarla uğraşmasına rağmen yine de keyfi yerindedir çünkü artık şirket ile arasında hiçbir engel kalmamış ve Tahsin şirketi ona vereceğini açıklamıştır. Ancak Neval'in Şimal'i kontrol için doktora götürmek istemesiyle bütün oyunu tehlikeye girer.

Civan, Şimal'in aslında hamile olmadığı anlaşılmasın diye canla başla uğraşırken, daha büyük bir tehlike ile burun buruna gelir; Şimal, Nazlı ile ilgili bütün gerçekleri öğrenmek üzeredir…

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

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