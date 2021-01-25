Kazancı Bedih | Nice Bu Hasret-i Dildar İle Giryan Olayım Şarkısı Sözleri | Çukur'da çalan şarkı!

Çukur'un bu akşamki şarkısında Vartolu Saadettin'in Afganistan'da kardeşi Selim'in ölümünü öğrenmesinden sonra çalan türkü herkesi duygulandırdı ve merak ettirdi! İşte Nice Bu Hasret-i Dildar İle Giryan Olayım Şarkısı Sözleri!

Çukur'un bu akşamki şarkısında Vartolu Saadettin'in Afganistan'da kardeşi Selim'in ölümünü öğrenmesinden sonra çalan türkü herkesi duygulandırdı ve merak ettirdi! İşte Nice Bu Hasret-i Dildar İle Giryan Olayım Şarkısı Sözleri!

NİCE BU HASRET-İ DİLDAR İLE GİRYAN OLAYIM ŞARKI SÖZLERİ!

Nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım

Yanayım ateş-i âşkın ile büryan olayım

Görmedim gönül yüzünü âh-u figân etmedeyim

Kapladı bu nâr-ı firkât hüsn-ü gam al-u demi

Korkarım hacre kadar böylece suzan olayım

Sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi

Ger dilersen Yusuf-u asa bend-i zindan olayım

Lütfi'yim bülbül gibi gülşende feryat eyledim

Vuslat-ı yâr ile ancak şad-ı handan olayım

...

dildar: kalbi hükmü altında tutan.sevgili, mâşuk

giryan: gözyaşı döken. ağlayan.

büryan: yanmak anlamında kullanılmış (bir kebap türü)

firkat: (fürkat) iftirak. dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış. firak. müfarakat.

hacr: (hicr) men'etmek. birisine bir şeyi yasak etmek. malını kullanmaktan men'etmek.

suzan: yakan, yakıcı. ateşli.

handan: gülen, gülücü, mesrur.