Kazananlara ödülleri Başkan Aksoy'dan Menemen Belediyesi tarafından 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "Cumhuriyet çocukları Ata'sına mektup yazıyor" başlıklı yarışmanın kazananları ödüllerini Başkan Aksoy'un elinden aldı.

Menemen Belediyesi'nin Ata'ya mektup yarışması sonuçlandı

Yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl kutlamaları ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet çocukları Ata'sına mektup yazıyor" başlıklı yarışmanın kazananları belli oldu. Menemenli çocukların Ata'sına duygularını, düşüncelerini dile getirdikleri yarışmayı; 1. sınıf öğrencileri Emre Görücü ve Eda Bade Işık, 4. sınıf öğrencisi Ceyda Önen, 5. sınıf öğrencisi Diyar Narin, 6. sınıf öğrencisi Yağmur Esmek, 7. sınıf öğrencisi Mustafa Samet Sargın ve 8. sınıf öğrencisi İpek Savaylı kazandı.

Başkan Aksoy'dan sürpriz

Yarışmanın kazananlarının belirlenmesinden sonra, Koronavirüs salgını dolayısıyla günlerdir evlerinde olan çocuklara bir sürpriz yapmak isteyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, çocukların evlerine giderek yarışmanın ödülü olan bisikletleri kendi elleriyle teslim etti. Kapıyı açtıklarından karşılarından Başkan Aksoy'u gören çocuklar büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Hem Başkan Aksoy'u görmek hem de ödülleri olan bisikletleri onun elinden almanın kendilerini ne kadar mutlu ettiğini dile getiren çocuklar, Aksoy'la sohbet etme fırsatı da yakaladı. Kazanan çocukları tebrik eden Serdar Aksoy, onlardan Cumhuriyet çocukları olarak Atamızın izinden gitmekten asla vazgeçmemelerini istedi.

Kaynak: Bültenler