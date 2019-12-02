Kazakistan'da Türk tır şoförleri donmaktan kurtarıldı

02.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:56

NUR Kazakistan'ın Akmola eyaletinde tırın yakıtının donması sebebiyle yolda kalan üç Türk tır şoförü donmaktan kurtarıldı.

Akmola Polis Departmanından yapılan açıklamada, polis ekibinin devriye sırasında yol kenarında duran bir tırı ve içindeki üç şoförü gördüğü belirtildi.

Şoförlerin, tırın yakıtının donması nedeniyle yola devam edemediklerinin ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "Konuşmamızda, şoförlerin Türkiye vatandaşı oldukları ve yük taşımacılığıyla ilgilendikleri ancak sefere çıkmadan önce sert hava koşullarını dikkate almadıkları öğrenildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, polis ekibinin şoförleri donmaktan kurtarmak için araçla başkent Nur Sultan'a gönderdiği, yolda kalan tırın ve içindeki yükün güvenliğini de sağladığı aktarıldı.

Polis departmanının, dizel araç şoförlerine, sert hava koşullarına uygun yakıt kullanma çağrısında bulundukları da kaydedildi.

Başkent Nur Sultan'ın da bağlı olduğu Akmola eyaletinde, kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altında 50'lerin altına düşüyor.

Kaynak: AA