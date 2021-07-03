Kazakistan'da "Astana Günü" kutlamaları başladı
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Kazakistan'da "Astana Günü" kutlamaları başladı

Kazakistan'da 'Astana Günü' kutlamaları başladı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ülkenin en büyük bayrağını göndere çekme töreniyle "Astana Günü" kutlama etkinlikleri resmi olarak ???????başlatıldı.Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 6 Temmuz Astana Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu yıl bağımsızlıklarının 30.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ülkenin en büyük bayrağını göndere çekme töreniyle "Astana Günü" kutlama etkinlikleri resmi olarak ???????başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 6 Temmuz Astana Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu yıl bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirtti.

Ülke egemenliğinin sembolü gök mavisi bayrağın ulu bozkırın merkezinde göndere çekilmesinin tarihi önemi olduğunu söyleyen Tokayev, sıfırdan inşa edilen başkentin ülke çapındaki vatanseverliğin gerçek örneği niteliğini taşıdığını vurguladı.

Tokayev, "Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile milyonlarca Kazakistanlının emeği sayesinde inşa edilen başkentimiz halkımızın ortak gururudur." dedi.

Törende Tokayev, ülkenin askeri eğitim kurumlarından mezun olan 12 başarılı gence subay rütbelerini takdim etti.

Kültür ve Spor Bakanlığı, her yıl 6 Temmuz'da coşkuyla kutlanan Astana Günü etkinliklerinin ülke genelinde Kovid-19'un "Delta" varyantının görülmesiyle bu yıl sadece açık havada sınırlı etkinliklerle kutlanacağını ve havai fişek gösterisinin yapılmayacağını duyurdu.

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararıyla 1997'de ülkenin başkenti güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola'ya taşınmış daha sonra kentin adı Kazakçada "başkent" anlamına gelen Astana olarak değiştirilmişti.

Nazarbayev'in 2019'da istifa etmesinin ardından Astana'nın ismi Nur Sultan olmuştu.

Kazakistan'da 'Astana Günü' kutlamaları başladı
Kazakistan'da 'Astana Günü' kutlamaları başladı
Kazakistan'da 'Astana Günü' kutlamaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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