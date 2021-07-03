Kazakistan'da "Astana Günü" kutlamaları başladı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ülkenin en büyük bayrağını göndere çekme töreniyle "Astana Günü" kutlama etkinlikleri resmi olarak ???????başlatıldı.Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 6 Temmuz Astana Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu yıl bağımsızlıklarının 30.