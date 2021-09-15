Kazakistan, Afganistan ve İran'dan göç eden Kazakları ülkenin kuzeyine yerleştirecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan, Afganistan ve İran'dan göç eden Kazakları ülkenin kuzeyine yerleştirecek

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan, Afganistan ve İran'dan göç eden Kazakları ülkenin kuzeyine yerleştirecek

NUR Kazakistan, Afganistan ve İran'dan ana vatanlarına dönen Kazakları ülkenin az nüfuslu kuzey eyaletlerine yerleştirecek.

NUR Kazakistan, Afganistan ve İran'dan ana vatanlarına dönen Kazakları ülkenin az nüfuslu kuzey eyaletlerine yerleştirecek.

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrine İran'dan Kazak diasporası mensubu 53 kişiyi taşıyan uçak, iniş yaptı.

Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, İran'ın Gürgan kentinden getirilen Kazakların, Aktau'da birkaç gün misafir edildikten sonra devlet desteğiyle Kuzey Kazakistan eyaletine yerleşmeye başlayacakları bildirildi.

Geçen hafta Afganistan'dan Kazak kökenli 35 kişiyi tahliye eden Kazakistan, söz konusu ailelerin, ülkenin Rusya ile sınırdaş bölgeleri olan Pavlodar, Kostanay, Doğu ve Kuzey Kazakistan eyaletlerine yerleştireceklerini duyurmuştu.

???????

Kazakistan, Afganistan ve İran'dan göç eden Kazakları ülkenin kuzeyine yerleştirecek

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
Taliban'ın üst düzey yöneticileri arasında görüş ayrılığı iddiaları artıyor

Taliban'ın üst düzey yöneticileri arasında görüş ayrılığı iddiaları artıyor

 Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi

Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazakistan, Afganistan ve İran'dan göç eden Kazakları ülkenin kuzeyine yerleştirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:27:00. #1.12#