Kazada yaralanan sürücü 4 gün sonra yaşamını yitirdi
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Kazada yaralanan sürücü 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan sürücü 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 gün önce refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Ferdi Yüreci (24), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 gün önce refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Ferdi Yüreci (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, 29 Ağustos'ta, İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Ferdi Yüreci yönetimindeki 20 AAY 020 plakalı otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüreci, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Yüreci, doktorların müdahalesine karşın bu sabah yaşamını yitirdi.


Kazada yaralanan sürücü 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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