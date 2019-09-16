Kazada yaralanan sude, yaşam savaşını kaybetti (2)

16.09.2019 17:36

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Isparta'da babası Ahmet Kılınç'ın kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Sude Kılınç için memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Dinar Merkez Ulu Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene baba Ahmet Kılınç ile Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, bölge esnafı, vatandaşlar ve ailenin yakınları katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve başında sargı olduğu görülen baba Ahmet Kılınç'ı, koluna giren yakınları teskin etmeye çalıştı. Sude Kılınç'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),



Kaynak: DHA