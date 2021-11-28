Kazada yaralanan bozayı, tedavi sonrası doğaya salındı

SİNOP (DHA) - TOKAT'ta trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Sinop'taki 3 haftalık tedavi sürecinin ardından iyileşen bozayı, yeniden doğaya bırakıldı.

Tokat'ta, ekim ayında orman alanından yola inen, 3 yaşındaki erkek bozayıya araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaralı bozayıyı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sinop Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada yapılan muayenede bozayının şoka girdiği, doğal tepkilerinin azaldığı, sıvı ve enerji kaybı yaşadığı belirlendi. Travma sonucu sinir sisteminde hasar oluştuğu belirlenen bozayının genel durumunun iyileştirilmesi için tıbbi tedavisine başlandı. İlk süreçte beslenemeyen bozayı, rehabilitasyon merkezi çalışanları tarafından beslendi. 3 haftalık tedavi süreciyle iyileşen bozayı, doğaya uyum sağlayacak duruma geldikten sonra DKMP ekipleri tarafından tekrar Sinop'tan Tokat'a getirilerek, doğal yaşam alanına bırakıldı.