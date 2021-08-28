Kazada yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da kazada yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da kazada yaralanan 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan 17 yaşındaki Gökdeniz Yumoş'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Gökdeniz Yumoş, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökdeniz Yumoş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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