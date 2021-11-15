ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - - Sivas'ta feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ikiye bölündü, kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ikiye bölündü, kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolu üzerinde kavşakta meydana geldi. İ.H.T. idaresinde ki 46 KC 713 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.İ.P. yönetimindeki 2 AKX 334 yabancı plakalı BMW marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 KC 713 plakalı otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Feci kazada sürücü E.İ.P. hafif yaralanırken ikiye ayrılan otomobilde bulunan sürücü ile A.T. ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.