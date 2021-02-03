Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu oldu
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Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu oldu

03.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:45
Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu oldu

KONYA'da, kontrolünden çıkarak, bariyere çarpıp, demire saplanan otomobilde yaşamını yitiren, Ankara'da hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın'ın (52) cenazesi, ailesine teslim edildi.

KONYA'da, kontrolünden çıkarak, bariyere çarpıp, demire saplanan otomobilde yaşamını yitiren, Ankara'da hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın'ın (52) cenazesi, ailesine teslim edildi. Kazada yaralanan kızı Yelin Su Akın (15) da tedavisinin ardından taburcu edildi.   

Kaza, dün akşam Konya- Ankara yolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'daki özel hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyere çarpıp, demire saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akın'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yelin Su, tedavisinin ardından taburcu edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Prof. Dr. Kadir Okhan Akın'ın cenazesi, Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi. 


Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu oldu
Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu oldu
Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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