Kazada Ölen Oğlunun Cenaze Namazını İmam Babası Kıldırdı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 üniversite öğrencisinden Yasin Malgaç'ın cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çavuşköy köyünde toprağa verildi.



Kazada hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Malgaç'ın cenazesi, babası Ömer Malgaç'ın imamlık yaptığı köy camisine getirildi.



Malgaç'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, anne Fatma ve kız kardeş Feyza Malgaç, tabutun başından ayrılmadı.



Ayakta durmakta güçlük çeken baba Ömer Malgaç, yakınlarının desteğiyle cenaze namazını kıldırdı.



Cenaze, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Olay



Sefa Şahin'in kullandığı 35 JJ 651 plakalı otomobil, 22 Aralık Cuma günü, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde, aynı yönde giden Hüseyin Açar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarpmış, otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal hayatını kaybetmiş, sürücü ise yaralanmıştı.



Kazada hayatını kaybeden üç kişi ile yaralanan sürücünün Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi oldukları, İzmir'den Aydın'a arkadaşlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları belirlenmişti.