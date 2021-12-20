Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı - Haberler
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Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, 17 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13), okulunda düzenlenen törenle anıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, 17 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13), okulunda düzenlenen törenle anıldı.

Trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Büyükce için Kozan Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'nda anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde, sınıf arkadaşları Büyükce'nin sırasına çiçek bıraktı ve dualar etti.

Törene, Muhammet Berat Büyükce'nin annesi Şirin Büyükce, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer de katıldı.

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Son dakika: Kozan'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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