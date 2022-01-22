Kazada ölen kuryenin ablası: Kardeşim cinayete kurban gitti

DENİZLİ'de, alkollü Mehmet Kılıç'ın (26) trafikte makas atarak ilerlediği otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu motosikletli kurye Necati Yasin Batır'ın (19) ablası Ayşenur Batır (27), kardeşinin cinayete kurban gittiğini söyledi.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, alkollü Mehmet Kılıç'ın (26) trafikte makas atarak ilerlediği otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu motosikletli kurye Necati Yasin Batır'ın (19) ablası Ayşenur Batır (27), kardeşinin cinayete kurban gittiğini söyledi. Batır, araç kamerasına yansıyan kaza görüntülerin devamında Kılıç'ın yanındaki arkadaşının otomobilden aldığı poşeti saklayıp, ardından da çöpe attığını belirterek, "Ben poşetin içindekinin uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Kardeşim cinayete kurban gitti" dedi.

Kaza, 15 Ocak günü saat 15.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen Mehmet Kılıç yönetimindeki 20 AGG 456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır'ın kullandığı 42 H 1442 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Batır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve 2,70 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıç tutuklandı. Kaza, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Kılıç'ın, kullandığı otomobille trafikte makas atarken, karşı yönden gelen Batır'ın motosikletine çarptığı yer aldı. Aynı aracın farklı kamera açılarındaki görüntülerinin devamında ise sürücü Kılıç'ın yerde yatan Batır'ın başındayken yanındaki arkadaşıyla konuştuğu, ardından arkadaşının otomobile giderek içinden bir poşet alıp saklayarak çöpe attığı görüldü.

Necati Yasin Batır'ın annesi Nurcan Batır ise, "Benim oğlum öldürüldü. Kendi yolunda giderken, otomobille çarptılar. Alkollü oldukları ortaya çıktı. Madem alkol aldın neden trafiğe çıkıyorsun, canlar yakıyorsun? Benim oğlum gitti, geri gelmeyecek. Başkalarının canı yanmasın. 'Pişmanım' demeleri benim oğlumu geri getirmiyor" diye konuştu.