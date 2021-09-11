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Kazada ölen iki kardeşin cenazeleri İzmir'e gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada ölen iki kardeşin cenazeleri İzmir'e gönderildi

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda dün gece saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi memleketleri İzmir'e gönderildi.

Adana- Gaziantep Otoyolu'nda dün gece saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi memleketleri İzmir'e gönderildi.

Kaza sonrası, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden polis memuru Ensar Erkut'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin cenazeyi alan aile, aynı kazada hayatını kaybeden kardeş Efdal Erkut'un cenazesini de hastaneden alarak, İzmir'in Ödemiş ilçesine götürdü.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden polis memuru Ensar Erkut'un hamile olan eşini almak için Gaziantep'e geldiği ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kardeş Furkan Erkut'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kazada ölen iki kardeşin cenazeleri İzmir'e gönderildi

Kazada ölen iki kardeşin cenazeleri İzmir'e gönderildi

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