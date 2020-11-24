Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş
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Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş

24.11.2020 19:34 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:43
Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düşüp, istinat duvarına çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Hilal bebek ve babaannesi Şerife Tekin toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düşüp, istinat duvarına çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Hilal bebek ve babaannesi Şerife Tekin toprağa verildi. Kazada yaralanan ve hastanede tedavi gören Hilal bebeğin annesi Gamze Tekin'in, kızına, yıllar önce yaşamını yitiren kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam, Zonguldak- İstanbul yolu Kandilli kavşağında meydana geldi. Yadigar Eroğlu (48) yönetimindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına düşerek, istinat duvarına çarptı. Sürücü Yadigar Eroğlu ile otomobilde bulunan 3 aylık Hilal Tekin ve babaannesi Şerife Tekin (53) hayatını kaybetti. Hilal bebeğin ağır yaralı annesi Gamze Tekin ise (24) kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gamze Tekin'in yengesi Yadigar Eroğlu'nun cenazesi, Ereğli ilçesine bağlı Esen Köy'de toprağa verildi.

TOĞRAĞA VERİLDİLERHilal Tekin ve babaannesi Şerife Tekin için ise Alaplı Şehir Mezarlığı'nda bugün cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Şerife Tekin'in oğlu ve küçük Hilal'in babası Hüseyin Tekin, güçlükle ayakta durarak,  taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı sonrası Şerife Tekin ve torunu Hilal Tekin'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

ÖLEN KARDEŞİNİN İSMİNİ KIZINA VERMİŞ

Gamze Tekin'in kardeşi Onur Malçok (20), ablasının su kuyusuna düşerek hayatını kaybeden kardeşlerinin ismini yaşatmak için doğan kızına verdiğini anlattı. Çok üzgün olduklarını ifade eden Malçok, "Ben doğmadan önce bir ablam dünyaya gelmiş. Adı Hilal'miş. Ben sonra doğdum. İleride bir çocuğum olduğunda ismini Hilal koyacaktım. Daha sonra ablamın hamile olduğunu ve çocuğun kız olduğunu öğrendik. Ablama çocuğunun adını Hilal koymasını söyledim. Annemin mutlu olacağını söyledim. Hilal ablamın ismini yaşatacağımızı söyledim. Ablam kızına Hilal ismini koydu. Olmadı. Yüzümüz gülmedi. Elim bir kaza sonucu onu da kaybettik. Canımız gitti. Şu anda tek temennimiz ablamız. Biz hastaneyi aradık. Ablamın durumu şu anda iyi. Konuşabiliyor, el sallıyor. Birkaç operasyon geçirecek. Allah'ın izni ile düzelecek" dedi.


Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş
Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş
Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş
Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş
Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş
Kazada ölen Hilal bebeğin ismini annesi, ölen kardeşinin adını yaşatmak için koymuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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