Kazada ölen grafiti sanatçısının aynı gün nikahı varmış
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Kazada ölen grafiti sanatçısının aynı gün nikahı varmış

Kazada ölen grafiti sanatçısının aynı gün nikahı varmış
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da, otomobiliyle virajı alamayıp, elektrik direğine çarptığı kazada yaşamını yitiren grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan'ın (22) aynı gün nikahının olduğu ortaya çıktı.

KONYA'da, otomobiliyle virajı alamayıp, elektrik direğine çarptığı kazada yaşamını yitiren grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan'ın (22) aynı gün nikahının olduğu ortaya çıktı. Çağlayan'dan geri 1 hafta boyunca kendisini ve nişanlısını resmettiği tablo kaldı.

Kaza, pazar günü saat 02.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi Lalebahçe Caddesi'nde meydana geldi. Grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan, kullandığı 42 SZ 319 plakalı otomobille babası Ekrem Çağlayan'ı işe bırakıp, eve dönerken virajı alamayarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç, hurdaya döndü. Araçta sıkışan Çağlayan da ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Lalebahçe Mezarlığı'nda dün toprağa verilen Hasan Çağlayan'ın 1 yıldır nişanlı ve aynı gün nikahının olduğu öğrenildi. Çağlayan'dan geri yaklaşık 1 hafta boyunca kendisini ve nişanlısını resmettiği tablo kaldı.


Kazada ölen grafiti sanatçısının aynı gün nikahı varmış
Kazada ölen grafiti sanatçısının aynı gün nikahı varmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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