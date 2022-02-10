Son dakika haber | KAZADA ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ, KIZLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te hastane dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Murat Sönmez (50) ve Pamuk Sönmez (48) çifti, son yolculuğa uğurlandı. Kazada ağır yaralanan kızları Nazlı Sönmez'in (16) ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaza, önceki gün 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Sönmez'in kullandığı 41 AEE 891 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulup, aile sağlığı merkezine çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pamuk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Sönmez ve kızı Nazlı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Murat Sönmez de kurtarılamadı. Sönmez ailesinin, kızları Nazlı'nın rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne MR randevusuna gittiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

4 çocuğu olduğu öğrenilen Sönmez çiftinin cenazeleri, Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında aile yakınları, güçlükle ayakta durdu. Kazada ağır yaralanan Nazlı'nın tedavisi ise Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.