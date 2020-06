Kazada ölen Büşra öğretmeni, mesai arkadaşları unutmadı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren öğretmen Büşra Çerşil'i (26), görev yaptığı okuldaki mesai arkadaşları unutmadı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren öğretmen Büşra Çerşil'i (26), görev yaptığı okuldaki mesai arkadaşları unutmadı. Arkadaşları adına okul tarafından yapılan paylaşımda candan öte can olarak tanımlanan 3 ay sonra nişan yapmayı planlayan Büşra öğretmenin hiç unutulmayacağı yazıldı.

Kaza, önceki gün saat 03.00 sıralarında Kumkısık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Büşra Çerşil yönetimindeki 35 AD 5934 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Büşra Çerşil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özel bir okulda öğretmen olan Çerşil, Sarayköy ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

DUYGULANDIRAN YAZI3 ay sonra nişanlanmayı planlayan genç öğretmenin ölümü, Sarayköy ilçesinde ve görev yaptığı okulda büyük üzüntü yarattı. Mesai arkadaşları adına çalıştığı okuldan Büşra Çerşil için bir anma yazısı paylaşıldı. Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan duygulandıran anma yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Seni hiç unutmayacağız, Büşra Öğretmen. Kalemin bile yazamadığı anlar olur bilir misiniz? Parmağın tutamadığı, sözün edilemediği anlar. Bugün öyle bir gün. Büşra öğretmen, o kimseyi incitmeyen, herkesin derdiyle dertlenen, daima gülümseyen candan öte candı. Onun için her öğrencisi çok özel, her öğretmen arkadaşı çok güzeldi. 4 yıl öylesine güzel çalıştık ki. Bir sorumluluğu üstüne aldığında en iyisini yapacağına her zaman emindik. Bu hep böyle oldu. Büşra öğretmen hiç beklemediğimiz bir anda, aramızdan ayrıldı. Ölüm kimseye yakışmıyor biliyorum, ancak emin olun ona hiç ama hiç yakışmadı. Henüz 26 yaşındaydı. 3 ay sonra nişanlanacak ve hemen evlenecekti. Yaşamla ilgili müthiş hayalleri vardı. ve bir anda bu hayaller sustu, dilsiz kaldı, yok oldu. Şair; 'Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor' diyor ya. Emin olun bu ölüm, bu erken ve zamansız ölüm hepimizi korkuttu, hepimizi kendimize getirdi, hepimize bir kez daha hayatın ne kadar boş olduğunu öğretti. Büşra öğretmen giderken de bize ders verdi tıpkı burada, bizimleyken yaptığı gibi. Ölüm haberini duyan Türkiye'deki pek çok arkadaşı onu aradı. Pek çok öğretmen, öğrenci gözyaşı döktü. Bir öğrencisi aradı ve bana şöyle dedi. 'Öğretmenim ben onda hep kendimi gördüm. Onun gibi biri olacağım, onun gibi bir öğretmen, onun gibi bir dinleyici, onun gibi bir çözüm üretici, ondan öğreneceğim çok şey vardı ve o gitti' dedi. Ağlıyordu ve ben sadece susabiliyordum. ve dedim ki kendi kendime 'Öyle bir gidiş gittin ki imzan öğrencilerinde, bizde. ve bize öyle bir ders verdin ki o genç yaşında sadece nasıl öğretmen olmak gerektiğini değil nasıl insan olmak gerektiğini de öğrettin bize. Büşra öğretmen seni hiç unutmayacağız. Nurlar, ışıklar içinde uyu."

Kaynak: DHA