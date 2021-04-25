Kazada ölen 8 yaşındaki Derin, Mersin'de toprağa verilecek

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada yaşamını yitiren Derin Yılmaz'ın (8) cenazesi defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada yaşamını yitiren Derin Yılmaz'ın (8) cenazesi defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Yaralı 3 kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Konya- Ankara karayolu Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Mersin'e giden Ferit Yasa (33) yönetimindeki 06 CDT 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Ferit Yasa ile otomobildeki Demirkan Yılmaz (15), Derin Yılmaz (8) ve Melek Yılmaz (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Derin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Derin Yılmaz'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Yaralı 3 kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ