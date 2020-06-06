Kazada kamyonet içerisinde sıkışan gencin imdadına sağlıkçı belediye başkanı yetişti Kazada kamyonet içerisinde sıkışan gencin imdadına sağlıkçı belediye başkanı yetişti Kayseri'de kamyonet, hafriyat taşıyan kamyonete çarptı Kayseri'de kamyonetin, hafriyat taşıyan kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi araçta sıkıştı.

Kazada kamyonet içerisinde sıkışan gencin imdadına sağlıkçı belediye başkanı yetişti

Kayseri'de kamyonet, hafriyat taşıyan kamyonete çarptı

KAYSERİ - Kayseri'de kamyonetin, hafriyat taşıyan kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi araçta sıkıştı. Kamyonetin içerisine sıkılan gencin imdadına, o sırada yoldan geçen sağlıkçı belde belediye başkanı yetişti.

Kazada, Kayseri-Ankara yolu Küllü Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkram A. Yönetimindeki 25 FA 131 plakalı kamyonet, Hüseyin S. Yönetimindeki 38 PL 345 plakalı hafriyat taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan Talha A., sıkıştı. Bu sırada Kayseri'ye gelen Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Belde Belediye Başkanı ve sağlıkçı Okan Yaşar Elbaşı, kazayı görünce yaralıya müdahale etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içerisinde sıkışan Talha A., ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu sırada baba İkram A. da, gözyaşları içerisinde oğlunun kamyonetten çıkarılışını izlerken, "Oğlum nasılsın?" diye seslendi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Belde Belediye Başkanı ve sağlıkçı Okan Yaşar Elbaşı, yaptığı açıklamada, siyasete girmeden önce sağlıkçı olduğunu, kazayı görünce durarak kamyonette sıkılan Talha A.'ya ilk müdahalesini yaptığını söyledi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA