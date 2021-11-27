Kazada hayatını kaybeden genç mühendis Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı duygusal paylaşımı

Bursa'da İnsanı Yardım Vakfı (İHH) üyelerinin içerisinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş, A. Talip Tığlı ile birlikte Siha'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak çalışan Tarık Kesekçi hayatını kaybetti.

5 SENE ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Selçuk Bayraktar'ın da yakın takım arkadaşlarından olan 26 yaşındaki Tarık Kesekçi'nin 5 sene önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım herkesi duygulandırdı.

"BÜYÜYÜNCE ERBAKAN OLACAĞIM

Paylaşımına "İlk dava hayalimdi: Büyüyünce Erbakan olacağım" sözleri ile başlayan Kesekçi, şunları söyledi:

"Onun hayaliyle koşa koşa geldim İTÜ'ye. Soranlara 'Erbakan'ın okulunda okuyorum' diyorum. Çünkü bu okuldaki gayemiz uçak mühendisi, makine mühendisi olma gayesi değil aksine Erbakan olma gayesidir. İslama böyle hizmet edilir diye gösteren zat-ı muhteremin gösterdiği yoldan yürümek için buralardayız. Parası, malı, mülkü, makamı batsın. Vatanımıza, milletimize, dinimize hem Mühendis hem Lider hem de Savunan Adam olan Erbakan gibi hizmet edebilmek duası ile"

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