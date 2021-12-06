Kazada hayatını kaybeden Doç. Dr. Dokumacı, toprağa verildi

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'nın Kestel ilçesi Ankara kara yolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı (38), Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pazar günü saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Hıdır Dokumacı (41) yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada araçta bulunan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı. Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın cenazesi, işlemlerin ardından Balıkesir'deki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Doç. Dr. Dokumacı'nın cenazesi, Hasan Basri Çantay Camii'ne getirildi. Dokumacı'nın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çınardere Mezarlığı'nda toprağa verildi.