Kazada araçlar hurdaya döndü, kimse yaralanmadı

Samsun'un Yakakent ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün akşam Samsun-Sinop karayolu Yakakent ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. idaresindeki plakasız otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 57 FF 168 plakalı otomobil ile 55 TL 256 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede kazada yaralanan olmadığını belirledi. 2 araca arkadan çarparak kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza yerine yakın bir bölgede bir evin bahçesine saklanan F.A., ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan alkol kontrolde 242 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el koyulan şahıs savcılık talimatıyla 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı