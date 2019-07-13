Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop'un Boyabat ilçesi Saraydüzü Yenice köyü mevkisinde 14 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 PD 448 plakalı otomobilin yoldan çıkarak takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Ahmet Kıvrak (35) ile 1 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Sinop'taki hastanede tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ahmet Kıvrak yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Ahmet Kıvrak'ın daha önce 112 acil serviste ATT olarak görev yaparken meslekten ayrıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA