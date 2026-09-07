Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü!

Kaza, Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. yönetimindeki 28 KA 124 plakalı otomobil ile Murat Bozkurt’un kullandığı 79 ABC 498 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bozkurt’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Bozkurt’un güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu