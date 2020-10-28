Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
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Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

28.10.2020 17:40 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:45
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

Gaziantep'te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "Kaç kilometre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilometre hızla geliyordum" dedi.

Gaziantep'te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "Kaç kilometre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilometre hızla geliyordum" dedi.

Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. O.G. idaresindeki 27 ARZ 941 plakalı Ford marka otomobil, park hazırlığı yapan Renault marka 35 KB 1015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında O.G., Renault marka otomobilin isimi öğrenilemeyen sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna "500 kilometre hızla hızla geliyordum" cevabını verdi. Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı.

Araya giren polisin ikazları üzerine taraflar yatıştırıldı. - GAZİANTEP

Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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