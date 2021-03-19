Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı

19.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:16
Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı

Osmaniye'de bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Osmaniye'de bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Otomobildeki çiftin çocuğu kurtarma telaşı ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Masal Park önünde meydana geldi. 34 NB 405 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Masal Park önünde seyir halindeyken bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinden savrulan çocuğa ilk müdahaleyi araçta bulunan aile yaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza sonrası araçlarından inen çiftin çocuğu kurtarma telaşları ise kamaralara anbean yansıdı. Panik hallerinin yaşandığı kaza yerinde kadının elindeki kanlı mont ise dikkat çekti. - OSMANİYE

Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı
Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı
Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Deniz Çakır Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:17:16. #1.16#
title