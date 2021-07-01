Kaza sonrası yaralının kopan parmağını aradılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası ekipler ve vatandaşlar, bölgede yaralılardan birinin kopan parmağını aradı, ancak sonuç alınamadı.

Kaza, Keşan-Enez karayolu Kılıçköy yakınlarında meydan geldi. Keşan'dan Enez yönüne giden G.D. yönetimindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 22 RH 789 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın yol kenarına savrulduğu kazada, sürücüler G.D. ve G.K. ile yanlarındaki B.A., S.A., R.A., A.C. ve M.Y.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ekipler ve vatandaşlar, uzun süre kaza yerinde yaralılardan birinin kopan parmağını aradı, ancak sonuç alınamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel