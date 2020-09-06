Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti

Ordu'da meydana gelen trafik kazası sonrası KPSS'nin ilk oturumuna geç kalmak üzere olanların imdadına Ordu Valisi Tuncay Sonel yetişti. Araçların sınav merkezi önündeki akışını sağlayan Vali Sonel, taksi parası yetişmeyen bir kişinin de ücretini ödedi.

06.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:24

Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Saat 10.30'da Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için yola koyulan adaylar, tünel içerisindeki trafik kazası nedeniyle bir süre yolda mahsur kaldı. Polis ekipleri kaza sonrası ulaşıma tekrar açtı. Sınav nedeniyle yaşanan yoğunluk şehir merkezinden geçişlerde de zor anlar yaşattı.

Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti

TAKSİ PARASI DA VALİ SONEL'DEN

Ordu Valisi Tuncay Sonel, aşırı yoğunluğun yaşandığı sınav binası önünde geç kalanlara yardım etti, taksi parası yetişmeyen bir kişinin de ücretini ödedi. Trafik polisi gibi araçların sınav merkezi önünde akışını da sağlayan Vali Tuncay Sonel'in talimatı ile sınava giremeyen kimsenin kalmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti
Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
SERHAT: ulan video çekiyo. . kamera çekiyor. . . azcık şov yapayım bari
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BENEM: Vali işini yapmış. Aslında yapmamış olsaydı haber olması gerekirdi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÖRNEK HAMDİ: hükümetin valisi. . . . . helal olsun. . . . . . . . bazıları olsa evde oturur kahvaltı yapardı. . ya da tv karşısında oturur kahve içerdi. . . . . . ( anlayana )
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Şener Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia
Daha Fazla Kız Kaza Kpss İngiltere
Şu an buradasınız: Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 13:42:14. #1.15#
title