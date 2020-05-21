Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren uzman çavuş memleketine uğurlandı AFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın (25) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın (25) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, dün mesai sonrası soyunma kabininde kıyafetlerini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği Albayrak yaşamını yitirdi. Mustafa Albayrak için bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen törene, Albayrak'ın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve silah arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.

Kaynak: DHA