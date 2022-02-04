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Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

İhlas Haber Ajansı, Alparslan Cihan - Yerel
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Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu Samanlığı mesken tutan tilkiyi gören kaymakam şaşkınlığını gizleyemedi Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde ikamet eden İsmail Kılıç, onlarca kümes hayvanını yiyen tilkiyle dost oldu.

TERCAN, ERZİNCAN (İHA) - Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

Samanlığı mesken tutan tilkiyi gören kaymakam şaşkınlığını gizleyemedi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde ikamet eden İsmail Kılıç, onlarca kümes hayvanını yiyen tilkiyle dost oldu. Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy ziyaretinde samanlıkta beslenen tilkiyle İsmail Kılıç'ın dostluğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaymakam Çelik, köy gezileri kapsamında Beşgöze köyünü ziyaret etti. Köyde samanlığı mesken tutan tilkiyi görünce tebessüm etmekte kendini alamadı. Köy sakinlerinden İsmail Kılıç'ın samanlıkta beslediği tilki, adeta yürekleri ısıttı.

Kaymakam Çelik'e tilkinin rivayetini anlatan Kılıç, "Kış günlerinde, havalar soğuduğunda geldiğimde samanlıkta yatıyordu. ve çok acıkmıştı. Ben bu tilkiyi besleyerek kendime alıştırdım. Artık her gün yemeğini vermek zorundayım. Yaza kadar da bir anlaşma yaptık bununla. Yaza kadar ben bunu besleyeceğim, yazında o benim hindilerime, kazlarıma dokunmayacak. Tabi sözünde durursa" dedi.

Gündüzleri samanlıkta vakit geçiren tilki geceleri ise avlanmaya çıkıyor.

Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

İhlas Haber Ajansı / Alparslan Cihan - Yerel

İsmail Kılıç, DOST Partisi, Erzincan, Tercan, Yerel, Haber

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