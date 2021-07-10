Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi

Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden lahmacun bu sefer kaz eti ile yapılarak "Kazmacun" ismi verildi.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden lahmacun bu sefer kaz eti ile yapılarak "Kazmacun" ismi verildi. Ardahan'dan getirilen kazlar ile yapılan lahmacun vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Türkiye'de doğu illerinde farklı malzemeler ile yapılan lahmacunu İstanbul'da bir işletme kaz eti ile hazırlıyor. Ardahan'dan yetiştirilen kazların genellikle göğüs kısmı ile yapılan lahmacunun içerisine biber, domates ve kaz yağı konuluyor. Diğer lahmacunlar gibi soğan, sarımsak veya baharat konulmuyor. Geleneksek olarak hazırlanan lahmacunlarda olduğu gibi et kıymaya çekilmiyor, kaz eti zırhla doğranarak hazırlanıyor. Fırında 5 dakikada pişirilip kımı denilen yöresel otla yapılan turşuyla beraber sunulan "Kazmacun" vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

"Türkiye'de ilk olarak kaz etinden kazmacun yapıyoruz"

Avşar Kaz ve Tandır'ın İşletme sahibi İlter Avşar, "Lahmacun yaparken normal etin yerine kaz eti kullanıyoruz. Buna 'kazmacun' diyoruz, içerisinde soğan ve sarımsak bulunmuyor. İçerisinde biber, domates, kaz yağı ve kaz eti bulunuyor. Türkiye'de ilk olarak kaz etinden kazmacun yapıyoruz. Kazlarımız Ardahan'dan geliyor. Kurutulmuş ve tamamen doğal yöreye has bir şekilde marine ediliyor. Yoğun talep var cevap vermekte zorlanıyoruz. Çünkü kaz eti her zaman bulunamıyor" ifadelerini kullandı.

"Çok farklı bir lezzeti var"

Yöresel kımı turşusunun çok beğendiğini belirten Halk Ozanı Abdurrahman Delen, "Kaz etinden lahmacun yapıldığını öğrendiğimizde, denemek istedik. Tadına baktık çok farklı bir lezzeti var. Bu lezzeti hereksin denemesini tavsiye ediyorum. Onun yanında yöresel kımı dedikleri Ardahan'a özgü bir turşu oda yöresel bir ürün" dedi.

"Televizyon programlarında kaz tandırı yapıldığını izledim"

Kaz etinin lahmacunda kullanılmasını yöresel ve güzel bir lahmacun olduğunu ifade eden Cihat Altunbaş, "Ben Norveç'te yaşıyorum, orada yaşarken sabah televizyon programlarında kaz tandırı yapıldığını izledim. Bunu denemek için gelmiştim ama bize yeni bir lahmacun çıktığını söylediler. Kaz etinden yapılan lahmacunu denedik gerçekten muhteşem bir lezzeti var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi
Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Şevval Sam Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaz etinden lahmacuna büyük ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 09:15:25. #1.16#

title