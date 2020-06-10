Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu
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Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nda toplanan, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu.

Kaz Dağları'nın 'altın mantarı' köylünün gelir kapısı oldu
10.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:59

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nda toplanan, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu. Yoğun talep gören altın mantarın kilosu, toptan 35 TL'den alıcı buluyor.

Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yaz yağmurlarının ardından yetişen, rengi nedeniyle 'altın mantarı' olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu. Alakeçi köyünde yoğun yağış ile birlikte çıkan altın mantarlarını toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarışıyor. Altın mantarı özellikle çam ormanlarının altındaki çalılık alanlarda yetişiyor. Yörede, çalı, sarı ve altın mantarı olarak bilinen ve ihraç edilen mantar, köye gelen toptancılar tarafından kilosu 35 TL'den alınıyor.

Alakeçi köyünde altın mantarı toplayan Mustafa Akyüz (52) "Bu sene bolca yağış oldu. Dağlık alanda aradığımız altın mantarı bu yağışlar sonrası bolca çıktı. Topladığım mantarları satmaya geldim. Bizim için gelir kapısı oldu" dedi.

Toptancı Mustafa Esen (55) ise, "Bu mantar her bölgede farklı isim ile anılıyor. Burada sarı rengi nedeniyle altın mantarı diye biliniyor. Mantar alıcıları olarak bu köyde toplanıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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