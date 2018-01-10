Kayyum Başkan'dan "çöp taksi" uygulaması

Nusaybin'de çöpler taksi ile toplanacak

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine kayyum olarak atanan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal ilçede hizmet kalitesini arttırmak için bir ilke imza attı. Belediye Temizlik hizmetleri işleri müdürlüğü tarafından "çöp taksi" uygulamasını başlatarak Nusaybin cadde ve sokaklarının sürekli temiz kalması sağlanacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kayyum olarak görev yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal ilçe'de terör olaylarının sonlanması ile yıllardır vatandaşa sunulamayan hizmetleri tek tek ilçeye kazandırıyor.Geçtiğimiz aylarda ilçenin alt yapısı,park bahçe düzenlemeleri ve toplu konut alanı gibi ilklere imza atan Nusaybin Belediyesi "çöp taksi" uygulaması ile Mardin'de temizlik hizmetlerinde bir ilk'i gerçekleştirdi.

Nusaybin Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü daha temiz bir Nusaybin için "çöp taksi" uygulamasını hayata geçirerek sokakların ve caddelerin daha hızlı ve pratik bir şekilde temizleneceğini belirttiler.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal'ın girişimleriyle başlatılan "çöp taksi" uygulaması şehir merkezinde gün boyu dolaşarak cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken çöpleri topluyor. Aynı zamanda cenaze ve düğün merasimlerinde yoğunlaşan çöpleri toplayan çöp taksi, Nusaybinli vatandaşlar tarafından da tam not aldı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Belediyemizce, Nusaybin halkına yakışır, sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla, halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak çöp taksi uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Nusaybin sunmak için özverili bir şekilde çalışmaktayız" dedi.

Çöp taksi bir tuş kadar vatandaşa yakın

Yapılan yazılı açıklamada "çöp taksi" uygulaması ile vatandaşın sürekli hizmetinde olacağı belirtilirken, gün içerisinde şehir merkezi, cenaze ve düğünlerin dışında 415 12 95 numaralı çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda ivedilikle biriken çöpleri toplayacağı da belirtildi.