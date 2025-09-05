Kayyım mı, kayyum mu, TDK'ya göre hangi yazım doğru?

Arapça kökenli bu kelime, "kaim" kökünden türemiştir ve "bir işin başına geçici olarak atanan, yönetici" anlamını taşır. Türkçede doğru telaffuzu ve yazımı "kayyım" olarak kabul edilmiştir. Ancak yanlış kullanım medyada, sokakta ve hatta resmi açıklamalarda bile sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

TDK'NIN GÖRÜŞÜ VE DOĞRU YAZIM

TDK sözlüğünde "kayyım" kelimesi, "mal veya mülkün yönetilmesi için görevlendirilen kişi" olarak tanımlanır. Dolayısıyla yazımda çift "y" ve son harfte "ı" bulunur. "Kayyum" ifadesi sözlükte yer almamakta, sadece yanlış kullanım örneği olarak bilinmektedir.

Bu nedenle hem yazılı basında hem de resmi belgelerde doğru yazımın kullanılması önem taşır. Özellikle hukuki süreçlerde doğru kelimenin tercih edilmesi, belirsizliği ortadan kaldırır.

NEDEN "KAYYIM" DOĞRU, "KAYYUM" YANLIŞ?

Dil bilim açısından bakıldığında, kelimenin kökeni Arapça'daki "kaim" kelimesine dayanır. Türkçeye geçtiğinde "kayım" değil, Arapçadaki çift sessiz uyumu nedeniyle "kayyım" biçimini almıştır. Son harfin "ı" olması Türkçenin ses yapısıyla uyumlu hâle gelmiştir. "U" ile biten "kayyum" şekli ise Türkçede yerleşik kurala uygun değildir.

Halk arasında kolay telaffuz edildiği için "kayyum" ifadesi yaygınlaşmıştır. Ancak TDK'nın kabul ettiği doğru yazım her zaman "kayyım"dır.

HUKUKİ VE GÜNLÜK KULLANIMDA KARŞILAŞILAN DURUMLAR

Türkiye'de özellikle belediyelere merkezi yönetim tarafından atama yapıldığında bu kavram sıkça gündeme gelir. Resmî Gazete'de ve yasal belgelerde her zaman "kayyım" yazımı kullanılır. Ancak televizyon ekranlarında, gazetelerde ve sosyal medyada "kayyum" yazımı daha çok tercih edilebilmektedir.

Bu durum, halk arasında yanlışın doğru gibi algılanmasına yol açmaktadır. Oysa hukukta ve resmi işlemlerde hataya yer verilmemesi için "kayyım" tercih edilmelidir.

MEDYA VE SOSYAL MEDYADA YANLIŞ KULLANIM

Medya dilinin toplum üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Televizyon kanallarında sıkça görülen "kayyum" yazımı, sosyal medyada da aynı şekilde yaygınlaşmıştır. Bu durumun önüne geçmek için gazetecilerin, editörlerin ve haber sitelerinin TDK'ya uygun yazımı tercih etmesi gerekir.

Doğru yazım alışkanlığı, kamuoyunun bilgi kirliliğinden korunmasına yardımcı olur. Yanlışın sık tekrarlanması, zamanla doğru kabul edilmesine yol açabileceğinden, medya dilinin hassasiyeti büyük önem taşır.

Özetle, TDK'ya göre doğru yazım "kayyım", yanlış yazım ise "kayyum"dur. Resmî belgelerde, hukuki metinlerde ve yazılı basında her zaman "kayyım" kullanılmalıdır. Dilimizi doğru ve kurallara uygun kullanmak, hem iletişimi kolaylaştırır hem de bilgi kirliliğinin önüne geçer.

Toplumda doğru kullanımın yaygınlaşması için medya organları, eğitim kurumları ve bireyler bu konuda özen göstermelidir. Böylece "kayyım mı kayyum mu?" sorusuna net bir cevap verilmiş olur: Doğrusu KAYYIM'dır.