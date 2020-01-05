Kayserispor'un Antalya kampı başladı
Haberler » Güncel » Kayserispor'un Antalya kampı başladı - Haber

Kayserispor'un Antalya kampı başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor.

05.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:30
Kayserispor'un Antalya kampı başladı

Kayserispor ligin ikinci yarısına 'da hazırlanıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 gün sürecek olan Antalya kampında dün yaptığı antrenmanla çalışmalarına start verdi. Ligin ilk yarısını 10 puanla 18.sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısında alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin katılmadığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler