Kayserispor Türk futbolcu transfer edecek
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Kayserispor Türk futbolcu transfer edecek

Kayserispor Türk futbolcu transfer edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, yeni sezon için Türk futbolcu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, yeni sezon için Türk futbolcu transfer etmeyi planladıklarını söyledi. Sarı Kırmızılılar, Manuel Fernandes ile de yeni sezonda çalışmayı düşünüyor.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, "Ülkemizde hiçbir şey planlı programlı devam etmiyor. Önümüzde flu bir durum var. Yabancı sayısının ne olacağına halen vakıf değiliz. Elimizde 18 yabancı futbolcumuz var. Geçen seneki gibi mi olacak yoksa 8+6 sisteminde mi olacak henüz belli değil. Tabi biz her iki duruma göre de hazırlığımızı yapıyoruz. Ama kesin olan bir şey var ki, takımdaki Türk oyuncu sayısını artırmamız gerekiyor. Bu sınır değişse de değişmese de kaliteli Türk oyuncu kadromuza katmalıyız. Yabancı sınırı değişmese de Kayserispor'un yerli oyuncuya ihtiyacı var. Doğan Alemdar geçen sene çıkış yapan oyuncumuz. Talipleri var. Bizleri arayanlar var. Emre'den de büyük beklentiler var. Genç kaliteli bir oyuncu. Önceliklerimizden birisi bu oyuncularımızdan maksimum derece fayda sağlamak. Takıma tam adapte etmek. Ama öyle bir teklif gelir ki, reddedemezsiniz. Belki de transfer olacak, gideceği kulüp de 1 yıllığına bize kiraya verip daha da olgunlaşmasını isteyebilir. Hem kulübümüz için hem de futbolcuların kariyerleri için doğru olan kararı vereceğiz. Ancak şu an itibariyle bu futbolcu kardeşlerimiz ile yolumuzu ayırmayı düşünmüyoruz. Çok iyi bir teklif gelirse de bunu da elimizin tersiyle itmeyiz" dedi.

Bernard Mensah, Silviu Lung, Pedro Henrique gibi futbolcuların kalıp kalmayacağı yönünde de fikir beyan eden Ali Naibi, "Dönem dönem, bazıları sürekli olmak üzere sahada Kayserispor'a hizmet etti. Eğer ki bu oyuncularımızın yerini daha iyi şartlarda doldurabiliyorsak teklifleri değerlendirebiliriz" dedi.

Manuel Fernandes ve Wilfried Kanga ile ilgili olarak da konuşan Ali Naibi, "Futbolcuların menajerleri ile görüşüyorum. Burada neden istenilen performansı sergileyemediklerini saptamaya çalışıyorum. Burada neler yaşadıklarını anlamaya çalışıyorum. Bunları analiz ettikten sonra ilk etap kampımızda hepsinin bir şansı olacaktır. Ama şartlar belli olduktan sonra bazıları ile yolları ayıracağız" cümlesi kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor Türk futbolcu transfer edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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