Kayserili sanatçı kendi düğününde sahne aldı
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Kayserili sanatçı kendi düğününde sahne aldı

Kayserili sanatçı kendi düğününde sahne aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kayserili şarkıcı Muzaffer Elitaş, kendi düğününde sahne alarak hem gelini hem misafirleri coşturdu.

Kayserili şarkıcı Muzaffer Elitaş, kendi düğününde sahne alarak hem gelini hem misafirleri coşturdu.

Kayseri ünlü şarkıcı Muzaffer Elitaş hayatını Şeyma Gölgesiz ile birleştirdi. Mahall Balo Salonunda gerçekleştirilen merasimde şarkıcı damat, sahne alarak düğüne katılanları eğlendirdi. Düğünlerin vazgeçilmez şarkıcılarından Muzaffer Elitaş kendi düğününde de sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı. "Senin olmaya geldim" isimli şarkıyı seslendiren Muzaffer Elitaş, büyük alkış topladı. Damat ve arkadaşlarının zeybek oyunu da görülmeye değerdi.

Genç çiftin nikahını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar kıyarken, nikah şahitliğini ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, KESOB eski Başkanı Mustafa Alan, Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Kayserispor takım kaptanı İlhan Parlak yaptı. Evlilik cüzdanını ise MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, geline verdi. - KAYSERİ

Kayserili sanatçı kendi düğününde sahne aldı
Kayserili sanatçı kendi düğününde sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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